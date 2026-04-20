Negli anni scorsi i marchi di alta moda avevano fatto sempre più affidamento sui paesi del Golfo Persico, dove gli affari sono crollati
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Fonte: il Post
Per il settore del lusso la guerra in Medio Oriente è un bel problema
20 Apr 2026 • 0 commenti
Negli anni scorsi i marchi di alta moda avevano fatto sempre più affidamento sui paesi del Golfo Persico, dove gli affari sono crollati
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