Almeno quando sospettano illeciti disciplinari: lo ha stabilito esprimendosi sul licenziamento di un dirigente di Amazon
Continua a leggere: Per la Cassazione le aziende possono leggere le chat interne dei dipendenti
Fonte: il Post
Per la Cassazione le aziende possono leggere le chat interne dei dipendenti
22 Dic 2025 • 0 commenti
Almeno quando sospettano illeciti disciplinari: lo ha stabilito esprimendosi sul licenziamento di un dirigente di Amazon
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.