Per ragioni un po’ contingenti e un po’ strutturali, non c’è nessuna canzone hip hop nelle prime 40 posizioni della Billboard Hot 100
Per la prima volta in 35 anni non c’è rap nelle classifiche americane
3 Nov 2025 • 0 commenti
