La France insoumise è l’unico partito che ha continuato a sostenerle quando sono diventate violente, finché non ha a sua volta fatto un passo indietro
Continua a leggere: Per la sinistra francese le proteste studentesche sono un’opportunità ma anche un rischio
Fonte: il Post
Per la sinistra francese le proteste studentesche sono un’opportunità ma anche un rischio
3 Ott 2026 • 0 commenti
La France insoumise è l’unico partito che ha continuato a sostenerle quando sono diventate violente, finché non ha a sua volta fatto un passo indietro
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