Li ha imposti il primo ministro Narendra Modi a causa della crisi energetica: riguardano i carburanti, gli acquisti di gioielli, i viaggi e l’agricoltura
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Fonte: il Post
Per l’India è di nuovo tempo di sacrifici
17 Mag 2026 • 0 commenti
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