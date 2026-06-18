Due settimane prima della scadenza del PNRR il ministero sta ancora trattando con i sindacati per aprire i centri di medicina territoriale
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Fonte: il Post
Per mettere i medici nelle case di comunità ci siamo ridotti all’ultimo
18 Giu 2026 • 0 commenti
Due settimane prima della scadenza del PNRR il ministero sta ancora trattando con i sindacati per aprire i centri di medicina territoriale
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