Dopo il voto storico della Camera dei Comuni è scaduto il tempo per l’approvazione alla camera alta, secondo i promotori a causa dell’ostruzionismo dei contrari
Continua a leggere: Per ora in Inghilterra e Galles non diventerà legale la morte assistita
Fonte: il Post
Per ora in Inghilterra e Galles non diventerà legale la morte assistita
24 Apr 2026 • 0 commenti
Dopo il voto storico della Camera dei Comuni è scaduto il tempo per l’approvazione alla camera alta, secondo i promotori a causa dell’ostruzionismo dei contrari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.