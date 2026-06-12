Per anni si è cercato di aumentare il numero di esami e visite disponibili, ora si punterà a fare meno prescrizioni
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Fonte: il Post
Per provare a ridurre le liste d’attesa il governo cambierà del tutto approccio
12 Giu 2026 • 0 commenti
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