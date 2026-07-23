Due video girati nel Golfo di California mostrano una manovra mai vista prima e che, come succede spesso con le orche, fatichiamo a spiegare
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Fonte: il Post
Per qualche motivo queste orche fanno esplodere i pesci
23 Lug 2026 • 0 commenti
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