Quelle dei primi re d’Aragona, conservate in un monastero vicino a Huesca: le fiamme si estendono su 100 chilometri quadrati
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Fonte: il Post
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14 Ago 2026 • 0 commenti
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