Lamentano di avere sempre meno soldi, e hanno ragione, ma il governo rivendica di avercene messi di più, e ha ragione: vi spieghiamo
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Fonte: il Post
Perché anche le regioni di destra ce l’hanno col governo sulla sanità
10 Nov 2026 • 0 commenti
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