Sono mosse tattiche in vista del voto del 2027, e sono i primi effetti – non proprio virtuosi – della nuova legge elettorale
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Fonte: il Post
Perché ci sono stati molti passaggi di parlamentari da un partito all’altro
26 Ott 2026 • 0 commenti
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