Il diesel non serve solo agli automobilisti, ma anche all’agricoltura, all’industria e ai trasporti: se aumenta quello, aumenta tutto il resto
Continua a leggere: Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina
Fonte: il Post
Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina
11 Apr 2026 • 0 commenti
Il diesel non serve solo agli automobilisti, ma anche all’agricoltura, all’industria e ai trasporti: se aumenta quello, aumenta tutto il resto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.