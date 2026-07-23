È la chiusura definitiva del lungo contenzioso sulla gestione delle centrali idroelettriche, ed è una buona notizia anche per le altre Regioni
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Fonte: il Post
Perché Enel ha pagato 200 milioni di euro alla Lombardia
23 Lug 2026 • 0 commenti
È la chiusura definitiva del lungo contenzioso sulla gestione delle centrali idroelettriche, ed è una buona notizia anche per le altre Regioni
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