I due più importanti snodi logistici del Sud Italia, a Nola e Maddaloni, sono stati riaperti più che altro per paura della polizia
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Fonte: il Post
Perché i camionisti campani hanno deciso di fermare le proteste
24 Ott 2026 • 0 commenti
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