Perché i produttori europei di computer falliscono [EN]

A cura di @ditches79 (modificato).

Un articolo del New York Times del 1996 (link alternativo) parla delle difficoltà comuni del comparto europeo dell’hi tech, incapace di reggere alla concorrenza statunitense e asiatica. L’articolo cita i casi di Olivetti, Bull e Siemens, evidenziando problemi più generali

”If history is a guide, it’s not Olivetti — it’s European technology companies,” said Daniel Mandresh of Merrill Lynch & Company in New York. ”Getting beyond their state borders is a major problem.”