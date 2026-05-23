Sono considerati tra i più esperti al mondo nelle immersioni in grotta, da quando nel 2014 riuscirono in una missione considerata impossibile
Continua a leggere: Perché i sub delle ricerche alle Maldive erano finlandesi
Fonte: il Post
Perché i sub delle ricerche alle Maldive erano finlandesi
23 Mag 2026 • 0 commenti
Sono considerati tra i più esperti al mondo nelle immersioni in grotta, da quando nel 2014 riuscirono in una missione considerata impossibile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.