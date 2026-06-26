Non è solo questione di magnitudo, ma del sistema di faglie che si è attivato e della mancanza di edifici adeguati contro il rischio sismico
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Fonte: il Post
Perché i terremoti in Venezuela sono stati così devastanti
26 Giu 2026 • 0 commenti
Non è solo questione di magnitudo, ma del sistema di faglie che si è attivato e della mancanza di edifici adeguati contro il rischio sismico
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