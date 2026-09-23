«“Vedi”, mi dice Mohammed, “per noi è come la religione. Non è necessario parlare tutti la stessa lingua. Quando ero bambino, eravamo in tre, ma c’era tutto quello di cui avevamo bisogno”».
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Fonte: il Post
Perché il cricket in India è così importante?
23 Set 2026 • 0 commenti
«“Vedi”, mi dice Mohammed, “per noi è come la religione. Non è necessario parlare tutti la stessa lingua. Quando ero bambino, eravamo in tre, ma c’era tutto quello di cui avevamo bisogno”».
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