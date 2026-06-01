L’esercito lo controllò per 18 anni, dal 1982 al 2000, usandolo come avamposto e approfittando della sua posizione sopraelevata vicino al fiume Litani: ora ci è tornato
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Fonte: il Post
Perché il forte di Beaufort è un simbolo dell’occupazione israeliana in Libano
1 Giu 2026 • 0 commenti
L’esercito lo controllò per 18 anni, dal 1982 al 2000, usandolo come avamposto e approfittando della sua posizione sopraelevata vicino al fiume Litani: ora ci è tornato
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