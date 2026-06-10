L’azienda e le istituzioni stanno litigando su quanto l’atteso aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale rispetti le leggi sulla concorrenza
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Fonte: il Post
Perché il nuovo Siri di Apple non sarà disponibile nell’Unione europea
10 Giu 2026 • 0 commenti
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