Perché il terrorismo islamico non ha colpito l’Italia?

Perché l’Italia è rimasta al riparo dagli attentati del terrorismo islamico? Il nostro Paese è riuscito a costruire, per adesso, un modello di convivenza aperto e pacifico con la comunità musulmana. E non ha ancora dovuto affrontare le difficoltà di inclusione delle seconde e terze generazioni di nuovi italiani come invece è già accaduto negli altri paesi europei. Il fatto che finora le forze dell’ordine, la magistratura e i servizi segreti siano stati in grado di mettere in campo misure di prevenzione efficaci ha notevolmente contribuito alla nostra sicurezza. Ma le cose in futuro potrebbero cambiare.

Per approfondire questo tema, nel decimo episodio di Cavour, Francesco Maselli intervista Daniele Raineri, giornalista de Il Foglio, e Marco Del Gaudio, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.