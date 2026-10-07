Perché le suore non salvarono Sadat

«Il 6 ottobre 1981 c’è solo una cosa felice: all’ultima ora ci sarà ginnastica. Ma il destino è dietro l’angolo. Madre Romano entra in aula e ci annuncia che dobbiamo andare in aula magna a vedere in televisione l’omicidio del presidente egiziano»

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Fonte: il Post