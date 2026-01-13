Lo racconterà Francesco Piccolo in quattro spettacoli dal vivo, che diventeranno un podcast. Le persone abbonate al Post possono già acquistare i biglietti in prevendita
Continua a leggere: Perché l’Italia non è cambiata
Fonte: il Post
Perché l’Italia non è cambiata
13 Gen 2026 • 0 commenti
Lo racconterà Francesco Piccolo in quattro spettacoli dal vivo, che diventeranno un podcast. Le persone abbonate al Post possono già acquistare i biglietti in prevendita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.