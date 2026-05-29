Il ministro della Difesa vuole tutti i 14,9 miliardi per nuovi investimenti, quello dell’Economia e la presidente del Consiglio vogliono usarli per altro
Continua a leggere: Perché Meloni, Giorgetti e Crosetto litigano sulle spese militari
Fonte: il Post
Perché Meloni, Giorgetti e Crosetto litigano sulle spese militari
29 Mag 2026 • 0 commenti
Il ministro della Difesa vuole tutti i 14,9 miliardi per nuovi investimenti, quello dell’Economia e la presidente del Consiglio vogliono usarli per altro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.