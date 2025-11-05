«Non dovrebbe esserci alcun dubbio su cosa sia meglio tra il vecchio e il nuovo. E invece, nel 2025, di fronte alla libera scelta tra semplificarsi e complicarsi la vita, un numero non irrilevante di dj decide inspiegabilmente che viaggiare come un’antica diva del cinema – cioè con alcuni bauli di masserizie al seguito – sia una buona idea»

Continua a leggere: Perché molti dj sono in fissa con i vinili?

Fonte: il Post