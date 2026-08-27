Totti, Cannavaro, Vieri e altri hanno rinnovato il loro sostegno al presidente della FIFA, che in questi anni ha trovato il modo di farseli amici
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Fonte: il Post
Perché molti grandi ex calciatori appoggiano Gianni Infantino
27 Ago 2026 • 0 commenti
Totti, Cannavaro, Vieri e altri hanno rinnovato il loro sostegno al presidente della FIFA, che in questi anni ha trovato il modo di farseli amici
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