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Perché molti uomini gay sono ossessionati dalla propria bellezza

Perché molti uomini gay sono ossessionati dalla propria bellezza

11 Lug 2026 di hookii0 commenti

«Ho incontrato molti ragazzi che parlano del proprio corpo e di quello degli altri con disgusto e crudeltà. Monitorano il proprio peso, la percentuale di grasso corporeo, saltano i pasti o usano app per contare le calorie e i macronutrienti. Li osservo, non li sopporto, poi mi accorgo che li capisco perfettamente, anch’io mi sono comportato così»
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Fonte: il Post


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