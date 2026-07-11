«Ho incontrato molti ragazzi che parlano del proprio corpo e di quello degli altri con disgusto e crudeltà. Monitorano il proprio peso, la percentuale di grasso corporeo, saltano i pasti o usano app per contare le calorie e i macronutrienti. Li osservo, non li sopporto, poi mi accorgo che li capisco perfettamente, anch’io mi sono comportato così»
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Fonte: il Post
Perché molti uomini gay sono ossessionati dalla propria bellezza
11 Lug 2026 • 0 commenti
«Ho incontrato molti ragazzi che parlano del proprio corpo e di quello degli altri con disgusto e crudeltà. Monitorano il proprio peso, la percentuale di grasso corporeo, saltano i pasti o usano app per contare le calorie e i macronutrienti. Li osservo, non li sopporto, poi mi accorgo che li capisco perfettamente, anch’io mi sono comportato così»
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