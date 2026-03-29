È la festa della tradizione cristiana, in cui la settimana prima di Pasqua si sventolano rametti d’ulivo per ricordare il giorno in cui Gesù entrò per l’ultima volta a Gerusalemme
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Fonte: il Post
Perché oggi si celebra la domenica delle palme
29 Mar 2026 • 0 commenti
È la festa della tradizione cristiana, in cui la settimana prima di Pasqua si sventolano rametti d’ulivo per ricordare il giorno in cui Gesù entrò per l’ultima volta a Gerusalemme
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