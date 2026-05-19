C’entrano alcuni interventi che stanno funzionando, ma anche le prenotazioni per la stagione turistica che faticano a partire
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Fonte: il Post
Perché ora le compagnie aeree europee dicono che il carburante basterà per l’estate
19 Mag 2026 • 0 commenti
C’entrano alcuni interventi che stanno funzionando, ma anche le prenotazioni per la stagione turistica che faticano a partire
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