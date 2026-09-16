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Perché perdiamo le cose (e dove finisce quel che non ritroviamo)

Perché perdiamo le cose (e dove finisce quel che non ritroviamo)

16 Set 2026 di hookii0 commenti

«Ognuno ha la sua Valle delle Cose Perdute. Nella mia hanno un posto d’onore un paio di auricolari smarriti durante un colloquio con una maestra antipatica e una collanina con la “E”, regalo dei nonni. Poi ci sono gli orecchini»
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Fonte: il Post


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