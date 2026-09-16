Perché perdiamo le cose (e dove finisce quel che non ritroviamo)

«Ognuno ha la sua Valle delle Cose Perdute. Nella mia hanno un posto d’onore un paio di auricolari smarriti durante un colloquio con una maestra antipatica e una collanina con la “E”, regalo dei nonni. Poi ci sono gli orecchini»

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Fonte: il Post