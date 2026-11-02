Per la prima volta gli americani si esprimeranno sul secondo mandato di Trump: i risultati potrebbero complicare i suoi ultimi due anni da presidente
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Fonte: il Post
Perché queste elezioni di metà mandato sono così importanti
2 Nov 2026 • 0 commenti
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