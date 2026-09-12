La giudice Paola Braggion ha scritto nelle motivazioni che la tesi di un «accordo criminoso» sostenuta dalla procura non sta in piedi
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Fonte: il Post
Perché sono stati assolti gli imputati nel primo processo sull’urbanistica a Milano
12 Set 2026 • 0 commenti
La giudice Paola Braggion ha scritto nelle motivazioni che la tesi di un «accordo criminoso» sostenuta dalla procura non sta in piedi
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