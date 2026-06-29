Nella nomina dell’importantissimo funzionario internazionale c’entrano un gasdotto e un leader nazionalista serbo
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Fonte: il Post
Perché Trump tiene così tanto a chi diventa Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina
29 Giu 2026 • 0 commenti
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