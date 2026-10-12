Un chilometro e qualche metro, a voler essere precisi: da campionessa in carica e dopo 3,8 chilometri a nuoto, 180 in bici e oltre 40 di corsa
Continua a leggere: Perdere i Mondiali di Ironman a un chilometro dal traguardo
Fonte: il Post
Perdere i Mondiali di Ironman a un chilometro dal traguardo
12 Ott 2026 • 0 commenti
Un chilometro e qualche metro, a voler essere precisi: da campionessa in carica e dopo 3,8 chilometri a nuoto, 180 in bici e oltre 40 di corsa
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.