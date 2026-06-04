Prima di scrivere uno dei fumetti più influenti del Ventunesimo secolo, Marjane Satrapi sapeva poco o niente di tavole e vignette e l’Europa poco o niente dell’Iran
Continua a leggere: “Persepolis” era difficile anche solo da immaginare
Fonte: il Post
“Persepolis” era difficile anche solo da immaginare
4 Giu 2026 • 0 commenti
Prima di scrivere uno dei fumetti più influenti del Ventunesimo secolo, Marjane Satrapi sapeva poco o niente di tavole e vignette e l’Europa poco o niente dell’Iran
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.