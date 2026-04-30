Quella che si è giocata più volte: quest’anno Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici
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Fonte: il Post
Perugia-Civitanova è La Finale del campionato maschile di pallavolo
30 Apr 2026 • 0 commenti
Quella che si è giocata più volte: quest’anno Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici
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