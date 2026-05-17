La squadra del capitano della Nazionale Simone Giannelli ha battuto in finale il Warta Zawiercie, come l’anno scorso
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Fonte: il Post
Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutiva
17 Mag 2026 • 0 commenti
La squadra del capitano della Nazionale Simone Giannelli ha battuto in finale il Warta Zawiercie, come l’anno scorso
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