Continua a leggere: Peter Murrell, ex marito di Nicola Sturgeon, è stato condannato per appropriazione indebita dei fondi del Partito Nazionale Scozzese
Fonte: il Post
Peter Murrell, ex marito di Nicola Sturgeon, è stato condannato per appropriazione indebita dei fondi del Partito Nazionale Scozzese
23 Giu 2026 • 0 commenti
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