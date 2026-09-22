A causa dei combattimenti sempre più intensi tra gli Houthi e l’esercito yemenita, sostenuto dall’Arabia Saudita: alcuni sono andati nel vicino Gibuti
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Fonte: il Post
Più di 100mila persone in Yemen sono rimaste senza casa
22 Set 2026 • 0 commenti
A causa dei combattimenti sempre più intensi tra gli Houthi e l’esercito yemenita, sostenuto dall’Arabia Saudita: alcuni sono andati nel vicino Gibuti
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