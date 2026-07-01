Superando di molto le previsioni del governo Socialista di Pedro Sánchez, uno dei pochi in Europa ad avere posizioni aperte sull’immigrazione
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Fonte: il Post
Più di un milione di immigrati hanno fatto domanda di regolarizzazione in Spagna
1 Lug 2026 • 0 commenti
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