Poi un giorno ho ricominciato a fare le cose

«Poi le cure finirono e tutti mi parlarono di ritorno alla normalità. E in effetti molte cose tornarono: i capelli, le energie, il gusto del cibo. Però non tornò del tutto il mio corpo. Non riuscivo più a guardarlo con innocenza. Credo sia stato allora che iniziai ad avere fretta. Quando mi innamorai di una donna, quella fretta mi sembrò felicità»

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Fonte: il Post