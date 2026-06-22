Zelensky ha deciso di onorare una milizia nazionalista che uccise decine di migliaia di polacchi: la Polonia non ha gradito
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Fonte: il Post
Polonia e Ucraina stanno litigando a causa della Seconda guerra mondiale
22 Giu 2026 • 0 commenti
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