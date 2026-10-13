Ci sono danni che guariscono in poco tempo e altri che possono diventare un pericolo: spesso sopravvalutiamo i primi e sottostimiamo i secondi
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Fonte: il Post
Prendersi cura della pelle spiegato a chi non se ne cura
13 Ott 2026 • 0 commenti
Ci sono danni che guariscono in poco tempo e altri che possono diventare un pericolo: spesso sopravvalutiamo i primi e sottostimiamo i secondi
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