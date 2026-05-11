La convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma è stata la tv a renderla qualcosa su cui litigare
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Fonte: il Post
Punta Marina era abituata ai pavoni, ma non alle telecamere
11 Mag 2026 • 0 commenti
La convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma è stata la tv a renderla qualcosa su cui litigare
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