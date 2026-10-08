I suoi libri sono saggi, romanzi, raccolte di poesie, ma anche indagini filosofiche: un estratto da “Decreazione” di Anne Carson
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Fonte: il Post
Qualche pagina per capire come scrive l’autrice che ha vinto il Nobel
8 Ott 2026 • 0 commenti
I suoi libri sono saggi, romanzi, raccolte di poesie, ma anche indagini filosofiche: un estratto da “Decreazione” di Anne Carson
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