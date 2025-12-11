un sito di notizie, fatto dai commentatori

Qualcosa si è mosso nell’ECOWAS

11 Dic 2025 di hookii0 commenti

L’organizzazione degli stati dell’Africa occidentale è intervenuta per sventare un colpo di stato in Benin, dopo anni di critiche per la sua debolezza e inefficacia
Fonte: il Post


