Secondo il New York Times in tre settimane gli Stati Uniti hanno guidato il passaggio di circa 70 navi, una piccola parte di quelle che transitavano prima della guerra
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Fonte: il Post
Qualcosa si muove nello stretto di Hormuz
1 Giu 2026 • 0 commenti
Secondo il New York Times in tre settimane gli Stati Uniti hanno guidato il passaggio di circa 70 navi, una piccola parte di quelle che transitavano prima della guerra
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