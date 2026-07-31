Sembrano andare d’accordo due dei partiti più distanti, Sinn Féin e Fine Gael, e c’entrano anche ragioni di convenienza politica
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Fonte: il Post
Qualcosa si muove sulla riunificazione irlandese, almeno a parole
31 Lug 2026 • 0 commenti
Sembrano andare d’accordo due dei partiti più distanti, Sinn Féin e Fine Gael, e c’entrano anche ragioni di convenienza politica
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