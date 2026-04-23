È il principio della «distruzione della domanda»: per ora interessa soprattutto il trasporto aereo, e c’entra sempre il blocco dello stretto di Hormuz
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Fonte: il Post
Qualcuno deve smettere di usare carburante anche in Europa
23 Apr 2026 • 0 commenti
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